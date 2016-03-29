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«الخارجية» تكلف السفير المصري في قبرص لمتابعة موقف الطائرة المصرية المختطفة

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«الخارجية» تكلف السفير المصري في قبرص لمتابعة موقف الطائرة المصرية المختطفة «الخارجية» تكلف السفير المصري في قبرص لمتابعة موقف الطائرة المصرية المختطفة

سامح شكري، وزير الخارجية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية فور علمها بحادث اختطاف طائرة للطيران المتجهة من مطار برج العرب إلى القاهرة صباح اليوم 29 مارس الجارى، قامت بتكليف السفير المصرى فى مالطا بإجراء اتصالات فورية مع الخارجية القبرصية لمتابعة الموقف بشأن الطائرة المصرية المختطفة فى مطار لارنكا اليوم.
> وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السفير المصرى فى قبرص يشارك حالياً فى اجتماع غرفة العمليات التى شكلتها الخارجية القبرصية لمتابعة الأزمة بحضور عدد من الوزراء القبرصيين المعنيين، وأن برج المراقبة فى مطار لارنكا أجرى اتصالاً مع قائد الطائرة.
> ومن ناحية أخرى، أشار أبو زيد إلى أن السيد سامح شكرى وزير الخارجية فى طريقة الان إلى واشنطن للمشاركة فى قمة الأمن النووى، وأن اتصالاً قد تم ترتيبه بين وزيرى خارجية مصر وقبرص فور وصول الوزير شكرى إلى مطار دالاس بواشنطن.
> هذا، وتتابع وزارة الخارجية الاتصالات مع الجانب القبرصى على مدار الساعة، وسوف يتم الإعلان عن تطورات الأزمة فور الحصول على أية معلومات جديدة.

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