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ننشر أول فيديو لطائرة مصر للطيران المختطفة بقبرص بعد تغيير مسارها

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ننشر أول فيديو لطائرة مصر للطيران المختطفة بقبرص بعد تغيير مسارها ننشر أول فيديو لطائرة مصر للطيران المختطفة بقبرص بعد تغيير مسارها
بثت فضائية سكاى نيوز عربية، أول لطائرة للطيران التى تم اختطافها صباح اليوم، بعد إقلاعها من مطار برج العرب، فى طريقها إلى القاهرة، حيث غيرت مسارها لمطار لارناكا بقبرص.

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، قد أكدت أن طائرة برج العرب التابعة لشركة مصر للطيران والتى تم فقدان الاتصال بها منذ قليل، تم اختطافها من جانب مجهولين.

وأضافت المصادر أن الطائرة هبطت منذ قليل بمطار لارناكا بقبرص، لافتة إلى أن أحد الخاطفين هدد قائد الطائرة بتفجير حزام ناسف كان يرتديه أسفل ملابسه لإجباره على تغيير مسار الطائرة، فيما تكثف سلطات الأمن القبرصية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

يذكر أن الطائرة تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلى، وتقل على متنها 55 راكبا، وتم فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى طريقها لمطار القاهرة.


>الطائرة المختطفة فى قبرص و خط سيرها قبل الاختطاف by youm7

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مصر 365

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