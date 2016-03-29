وزير الطيران: تشكيل فريق لمتابعة أزمة الطائرة المختطفة

انتقل منذ قليل شريف فتحى وزير الطيران المدنى إلى مقر سلطة الطيران المدنى، وشكل غرفة عمليات لمتابعة أزمة اختطاف الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة أن وزير الطيران قام بتشكيل فريق متخصص من العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الحادث، ومن المقرر أن تصدر مصر للطيران بعد قليل بيانا حول الحادث.

وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قد أقلعت من مطار برج العرب قد أخطر قائدها برج المراقبة بتعرضها للاختطاف، وعلى متنها 55 راكبا وهى من طراز الإيرباص 320.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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