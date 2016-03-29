مصدر: الطائرة المختطفة على متنها 30 راكبا مصريا و10 أمريكيين و8 بريطانيين

أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى أن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران والتى تم اختطافها صباح اليوم الثلاثاء، من مطار برج العرب تحمل على متنها 10 مواطنين أمريكيين.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من بين الركاب 30 راكبا مصريًا، و8 ركاب إنجليز، وراكبا سوريا، وبقية الركاب من جنسيات أخرى.

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