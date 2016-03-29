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شرطة قبرص: خاطفوا طائرة مصر للطيران لم يعلنوا عن مطالبهم عند طلب الهبوط

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شرطة قبرص: خاطفوا طائرة مصر للطيران لم يعلنوا عن مطالبهم عند طلب الهبوط شرطة قبرص: خاطفوا طائرة مصر للطيران لم يعلنوا عن مطالبهم عند طلب الهبوط
أكدت الشرطة القبرصية أن خاطفى طائرة شركة للطيران اتصلوا ببرج المراقبة فى مطار لارنكا القبرصى عند الساعة 08,30 من صباح اليوم وسمح للطائرة بالهبوط عند الساعة 08,50، مضيفة أن الخاطفين لم يعلنوا عن مطالب على الفور، وأن خلية أزمة أرسلت إلى المطار.

يذكر أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تقل 55 راكبا وطاقما من سبعة أفراد خطفها مجهولون أثناء قيامها برحلة بين الإسكندرية والقاهرة، هبطت فى مطار لارنكا فى قبرص الثلاثاء، بحسب ما ذكرت الشرطة القبرصية ومسئولون فى مطار القاهرة.

- ننشر أول فيديو لطائرة مصر للطيران المختطفة بقبرص بعد تغيير مسارها
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مصر 365

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