اليوم.. أول اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب

تعقد اليوم اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة أولى اجتماعاتها بمقر المجلس، وذلك للبدء فى دراسة برنامج الحكومة على مدار العشرة أيام المقبلة.

وقال محمود محى الدين، عضو اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها اليوم، مشيرًا إلى أن بيان المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب جاء واقعيا ومتوازنا وراض عنه بنسبة 100%.

أضاف محى الدين فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة تضمن عدد من المحاور الهامة منها الحفاظ على استقرار المجتمع وأمن واستقرار البلاد وترسيخ نظام سياسى ديمقراطى، وكذلك تحدث عن مشاكل المواطنين وعن الخدمات فى التعليم والصحة والصرف الصحى.

>وأكد محى الدين أن البرنامج ركز على الاستثمار وكيفية إزالة العوائق أمام المستثمرين، بالإضافة إلى خلق جو تفاعلى وتفاؤلى أمامهم كما اهتم بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحدث عن خلق فرص عمل للشباب كما تضمن آلية لتشغيل المصانع المتوقفة.

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