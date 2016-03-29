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وزارة الطيران: أحد الركاب هدد الطيار بحزام ناسف وأجبره على الهبوط بقبرص

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وزارة الطيران: أحد الركاب هدد الطيار بحزام ناسف وأجبره على الهبوط بقبرص وزارة الطيران: أحد الركاب هدد الطيار بحزام ناسف وأجبره على الهبوط بقبرص
أكدت وزارة الطيران أن طائرة للطيران طراز إيرباص 320 رحلة رقم 181 وعلى متنها 81 راكبا والمتجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة إلى حالة اختطاف، حيث ابلغ قائدها الطيار عمر الجمل عن وجود تهديد من أحد الركاب بوجود حزام ناسف فى حوزته وأجبر قائدها على النزول فى مطار لارناكة بقبرص، وهبطت فعليا بمطار لارناكة، وجارى التعامل مع الراكب من قبل السلطات القبرصية.
>- اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها فى مطار لارناكا بقبرص (تحديث)

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مصر 365

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