مسئولون: وجود قنبلة على متن طائرة مصر للطيران المختطفة احتمال وارد

اختطفت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران بينما كانت تحلق من مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، حسبما قالت هيئة الطيران المدنى المصرية.

وقال مسئول فى الحكومة القبرصية إن الطائرة المخطوفة هبطت صباح اليوم الثلاثاء فى مطار لارنكا، وإن هناك شكوكا بوجود قنبلة على متنها.

وأوضح مسئول قبرصى آخر أن هناك "على ما يبدو يبدو أكثر من خاطف". وأضاف أنه لم تكن هناك أى مطالب أخرى إلا بإبعاد سيارات الشرطة عن الطائرة.

وتحدث المسئولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما وفقا للقواعد.

وجاء فى بيان هيئة الطيران أن طائرة الرحلة إم إس 181 هى من طراز إيرباص وعلى متنها 55 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم.

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