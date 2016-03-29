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اختطاف طائرة مصريةوعلى متنها 62 راكبًا من مطار برج العرب وهبوطها بقبرص

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اختطاف طائرة مصريةوعلى متنها 62 راكبًا من مطار برج العرب وهبوطها بقبرص اختطاف طائرة مصريةوعلى متنها 62 راكبًا من مطار برج العرب وهبوطها بقبرص

للطيران

أفاد التليفزيون المصري، منذ قليل، في نبأ عاجل، يفيد باختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران المتجهه من برج العرب لمطار القاهرة في رحلة داخلية.

وكان التليفزيون قد أذاع قبلها بدقائق أنه كان قد فقد الاتصال بالطائرة ايرباص 320 وعلي متنها 62 راكبًا المتجهة من مطار برج العرب لمطار القاهرة.

وهبطت الطائرة، منذ قليل، بمطار لارناكا بقبرص، فيما هدد أحد الخاطفين هدد قائد الطائرة بتفجير حزام ناسف كان يرتديه أسفل ملابسه لإجباره على تغيير مسار الطائرة، فيما تكثف سلطات الأمن القبرصية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة. يذكر أن الطائرة تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلى، وتقل على متنها 55 راكبا، وتم فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى طريقها لمطار القاهرة.


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