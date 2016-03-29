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القرقاوي: جاري اعداد سياسة واستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في الدولة

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القرقاوي: جاري اعداد سياسة واستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في الدولة القرقاوي: جاري اعداد سياسة واستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في الدولة

اعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل انه يجرى اعداد سياسة واستراتيجية لتحفيز الجهات الحكومية والخاصة والشركات التحارية على المساهمة المجتمعية تنفيذا لما دعا اليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس  الدولة حفظه الله في كلمة سموه في اليوم الوطني 44 الى توجيه الجهود للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية لتكون نهجا وثقافة وممارسة.

واضاف معاليه في  رده الكتابي على سؤال العضو مروان بن غليطة حول وضع ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية ان هذه الاستراتيحية تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وتتضمن مسؤوليات وادوار المشاركات المجتمعية ومراحل تطبيقها والمبادرات التي سيتم اطلاقها بمشاركة كافة القطاعات بما فيها الشركات التجارية.

وقال انه سيتم بناء على تلك الاستراتيجية اصدار قرار مجلس الوزراء تنفيذا للمادة 375 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشان الشركات التجارية والتي تنص على ان يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها الاجتماعية ومراحل تطبيفها بحيث تنسق الاستراتيجية العامة المعتمدة للمسؤولية المجتمعية في الدولة.

وتوقع القرقاوي الانتهاء من استراتيحية المسؤولية المجتمعية واطلاقها العام الحاري.

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