أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

127 عدد الموظفين ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية

Google+ Print
127 عدد الموظفين ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية 127 عدد الموظفين ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية

قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس  مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن الهئية  تقوم حاليا بدراسة مستفيضة لتعديل بعض المعايير التي يتم من خلالها تقييم موظفي الاتحادية من ذوي الإعاقة إضافة إلى تكوين بيئة العمل لهذه الفئة من أبناء المجتمع لتوفير السعادة لهم وذلك ردا على سؤال العضو سالم الشحي حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والذي أكد بدوره على ضرورة تعديل قانون الموارد البشرية لبناسب هذه الفئة.


> وأضاف الحمادي أن عدد الموظفين ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية يبلغ 127 موظفا مشيرا إلى أنه تم ترقية 45 موظفا من ذوي الإعاقة العام الماضي من بين 88 موظفا في الجهات المشغلة لنظام إدارة الموارد البشرية "بياناتي".

وأوضح الحمادي أن نظام إدارة الموارد البشربة في الحكومة الاتحادية يتيح للموظفين إبلاغ رؤسائهم  عن طريق النظام على الهواتف المتحركة بالتأخر عن العمل في حال الأحوال الجوية السيئة وتكون الضباب وذلك ردا على سؤال العضو جمد الرحومي بإصدار قرار يسمح بالتاخر عن العمل في حالة الضباب، مشيرا إلى العمل بالدوام المرن الذي يتيح للموظفين بالتاخر عن العمل ويطبق حسب الظروف.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان