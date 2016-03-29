127 عدد الموظفين ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية

قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن الهئية تقوم حاليا بدراسة مستفيضة لتعديل بعض المعايير التي يتم من خلالها تقييم موظفي الحكومة الاتحادية من ذوي الإعاقة إضافة إلى تكوين بيئة العمل لهذه الفئة من أبناء المجتمع لتوفير السعادة لهم وذلك ردا على سؤال العضو سالم الشحي حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والذي أكد بدوره على ضرورة تعديل قانون الموارد البشرية لبناسب هذه الفئة.



> وأضاف الحمادي أن عدد الموظفين ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية يبلغ 127 موظفا مشيرا إلى أنه تم ترقية 45 موظفا من ذوي الإعاقة العام الماضي من بين 88 موظفا في الجهات المشغلة لنظام إدارة الموارد البشرية "بياناتي".

وأوضح الحمادي أن نظام إدارة الموارد البشربة في الحكومة الاتحادية يتيح للموظفين إبلاغ رؤسائهم عن طريق النظام على الهواتف المتحركة بالتأخر عن العمل في حال الأحوال الجوية السيئة وتكون الضباب وذلك ردا على سؤال العضو جمد الرحومي بإصدار قرار يسمح بالتاخر عن العمل في حالة الضباب، مشيرا إلى العمل بالدوام المرن الذي يتيح للموظفين بالتاخر عن العمل ويطبق حسب الظروف.

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