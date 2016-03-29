برلمانى بالإسكندرية يتقدم بطلب لرئيس المجلس لتخفيض أسعار المرافق للمواطنين

تقدم النائب حسن خيرالله، نائب دائرة الدخيلة بالإسكندرية، بطلب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لارتفاع فواتير تحصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز، ما أدى إلى عجز المواطنين عن السداد لارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع دخل المواطنين.

وطلب عضو مجلس النواب بإحالة الشكوى إلى لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس لوضع الأمور فى نصابها وتحقيق منظومة العدالة الاجتماعية لعدم تحمل المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة الأعباء.

رئيس مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة لحل مشكلة الحزام الأخضر ببرج العرب