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طريقة جديدة للكشف عن السرطان.. من شكل برازك اعرف أمراضك

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طريقة جديدة للكشف عن السرطان.. من شكل برازك اعرف أمراضك طريقة جديدة للكشف عن السرطان.. من شكل برازك اعرف أمراضك
سرطان القولون والمستقيم يعد ثالث أكثر أنواع السرطان الشائعة فى العالم، ويتم اكتشاف أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة بها سنويا، وهو يصبح أكثر خطورة حال اكتشافه بشكل متأخر ويصبح علاجه صعبا للغاية.

وكشف تقرير نشرته مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على براز الإنسان وتدل على ارتفاع فرص إصابته بسرطان القولون، وأبرزها أن يفقد البراز صلابته ويصبح فى حالة سائلة، وعلى الرغم من أن البعض قد يصاب بهذا العرض بشكل مؤقت، إلا أن استمرار ذلك لفترة أطول تتجاوز 3 أسابيع قد يشير إلى الإصابة بسرطان القولون، ويجب استشارة الطبيب فورا.

وحذر التقرير من حالة أخرى قد يكون فيها الشخص مصابا بسرطان القولون دون أن يدرى، وهى ظهور قطرات دم ذات لون أحمر ناصع، وأحيانا يكون لون البراز أحمر داكنا، ومن الأعراض الأخرى لسرطان القولون: انخفاض فى الوزن ليس له سبب واضح، وأيضاً الشعور بتعب وإرهاق شديد دون سبب.

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من النصائح التى تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون، وتشمل الحد من تناول الخمور والبطاطس المقلية والحلويات واللحوم الغنية بالدهون، كما يجب الإكثار من تناول الأسماك والخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.


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