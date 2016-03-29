52%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامجها بعد عرضه على البرلمان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامجها بعد عرضه على البرلمان، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامجها بعد عرضه على البرلمان.

وتوقع 52%من القراء نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامجها بعد عرضه على البرلمان، بينما استبعد 46%من القراء نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامجها بعد عرضه على البرلمان، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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