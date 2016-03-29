الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والصغرى فى القاهرة 13 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد، بدء تحسن الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وعن درجات الحرارة المتوقعة :
>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29/3/2016 بجميع محافظات مصر
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشرقية وسيناء.
وعن حركة الرياح، فتكون أغلبها شمالية غربية، تنشط جنوبا على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحربة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة :
> الصغرى العظمى
القاهرة13 21
الإسكندرية14 20
مطروح12 19
بورسعيد15 21
دمياط14 20
الإسماعيلية13 22
السويس13 22
العريش12 20
نخل5 19
طابا8 20
الطور15 24
مرسى علم17 24
الغردقة16 24
شرم الشيخ17 23
رفح11 19
كاترين6 16
سيوة10 21
المنيا10 21
الفيوم11 23
رأس سدر11 21
أبوسمبل17 27
وسط الدلتا13 22
أسيوط12 23
سوهاج14 24
الأقصر15 26
أسوان17 27
شلاتين20 26
حلايب21 23
الوادى الجديد14 24
قنا15 25
نويبع16 22
السلوم10 20 .
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29/3/2016 بجميع محافظات مصر