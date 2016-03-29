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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والصغرى فى القاهرة 13 درجة

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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والصغرى فى القاهرة 13 درجة الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والصغرى فى القاهرة 13 درجة
يتوقع خبراء الأرصاد، بدء تحسن الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشرقية وسيناء.

وعن حركة الرياح، فتكون أغلبها شمالية غربية، تنشط جنوبا على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة :
> الصغرى العظمى

القاهرة

13 21

الإسكندرية

14 20

مطروح

12 19

بورسعيد

15 21

دمياط

14 20

الإسماعيلية

13 22

السويس

13 22

العريش

12 20

نخل

5 19

طابا

8 20

الطور

15 24

مرسى علم

17 24

الغردقة

16 24

شرم الشيخ

17 23

رفح

11 19

كاترين

6 16

سيوة

10 21

المنيا

10 21

الفيوم

11 23

رأس سدر

11 21

أبوسمبل

17 27

وسط الدلتا

13 22

أسيوط

12 23

سوهاج

14 24

الأقصر

15 26

أسوان

17 27

شلاتين

20 26

حلايب

21 23

الوادى الجديد

14 24

قنا

15 25

نويبع

16 22

السلوم

10 20 .

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