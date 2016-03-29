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بالصور.. مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق مطروح ـ سيوة

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بالصور.. مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق مطروح ـ سيوة بالصور.. مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق مطروح ـ سيوة
لقى 6 أشخاص مصرعهم، فى حادث تصادم مروع، وقع فجر اليوم الثلاثاء، بين سيارتين نصف نقل، مما أدى إلى انقلاب إحداهما وتحطيم الأخرى، بالكيلو 15 غرب مرسى مطروح على طريق مطروح- سيوة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام استقبل 5 جثث لأشخاص لقوا مصرعهم فور وقوع الحادث، كما لقى أحد المصابين مصرعه فور وصوله المستشفى.

حادث تصادم بطريق مطروح - سيوة (1)

حادث تصادم بطريق مطروح - سيوة (2)

حادث تصادم بطريق مطروح - سيوة (3)

حادث تصادم بطريق مطروح - سيوة (4)

حادث تصادم بطريق مطروح - سيوة (5)

حادث تصادم بطريق مطروح - سيوة (6)


>مصرع سائق وتباع فى تصادم سيارتى نقل على طريق العلمين بوادى النطرون

مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق مطروح
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