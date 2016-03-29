أمن القليوبية يكشف غموض مقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها ويضبط مرتكبى الحادث

كشف أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض مقتل ربة منزل بقرية طنط الجزيرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وكان والد القتيلة اتهم "حما وحماه" المجنى عليها بقتل نجلته بدافع السرقة طمعا فى مصوغاتها الذهبية وإن وراء الحادث ثلاث سائقين تكاتك تم ضبط اثنين وجارى البحث عن المتهم الثالث.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اخطارا فى المحضر رقم 5507 إدارى مركز طوخ لسنة 2016م، بشأن وفاة المدعوه "سهام .ص.م" 32 سنه ربة منزل ومقيمة عزبة الفؤادية – طنط الجزيرة – دائرة المركز والتى يعمل زوجها بالسعودية وتقيم بمنزل عائلة زوجها ونجليها.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود شهبه جنائية فى الوفاة، وأن السبب إسفكسيا الخنق وإتهام والدها المدعو "صبري م.م" 60 سنه بالمعاش ومقيم منشاة الجبل الأصفر – دائرة مركز الخانكة .لكلاً من "عزت .ع .ا"64 سنه بالمعاش ومقيم عزبة الفؤادية – طنط الجزيرة – دائرة المركز ( والد زوج المجنى عليها )، و"وداد م.ع"59 سنه ربة منزل ومقيمة بذات الناحية ( والدة زوج المجنى عليها ) بالتسبب في وفاتها وذلك لوجود خلافات بينهم ولرغبتهم فى الاستيلاء علي مصوغاتها الذهبية وأنهما دائمي التشاجر معها.

ونظراً لأهمية الواقعه تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء اشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، ضم مفتش وضباط فرقة بنها وضباط مباحث مركز طوخ رئاسة العميد حسام فوزى رئيس قسم المباحث الجنائية والمقدم احمد الخولى رئيس مباحث مركز الخانكة بالتنسيق وإشتراك مفتشى فرع الأمن العام بالقليوبية و تم وضع خطة بحث وتحرى شاملة عن الحادث وإعادة معاينة محل الحادث فنياً بالإستعانة بخبراء قسم الأدلة الجنائية للإستفادة منها في إجراءات البحث، فأسفرت جهود البحث عن عدم صحة اتهام والد المجنى عليها لوالد ووالدة زوج المجنى عليها لكونهما يتمتعان بسمعة طيبة بفحص تلك الخلافات تبين عدم رقيها أن تكون دفعاً لارتكاب الحادث.

وأكدت التحريات أن مرتكبي الواقعة كل من "حسن . س. م" وشهرته ( حاتم ) 29 سنه سائق توك توك ومقيم طنط الجزيرة – دائرة المركز السابق اتهامة في القضية رقم 5780 إداري مركز طوخ لسنة 2011م – سرقة متجر والثانى ويدعى "محمد .خ.ح"وشهرته ( محمد شاكر ) 26 سنه سائق توك توك ومقيم جزيرة الأحرار – دائرة المركز السابق اتهامة في عدد 2 قضية مخدرات وتبديد" انا قمت بشراء زجاجة مخدر وليلة الحادث ووصلت حاتم والحساس بالتوك توك الى خلف المسكن وانتظرتهما بالأسفل و قام حاتم والحساس والثالث الهارب يدعى "أحمد .ع.ا"وشهرته ( أحمد الحساس ) 20 سنه سائق توك توك ومقيم جزيرة الأحرار – دائرة المركز السابق اتهامة في القضية رقم 56 جنح أحداث مركز طوخ لسنة 2010م – جريمة حدث

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأوردا باعترافاتهما أن الأول دائم توصيل المجنى عليها ونجليها بالتوك توك وأنه شاهد إرتدائها لمصوغات ذهبية كثيرة وعلمه أن زوجها يعمل بالسعودية وتقيم بمفردها ونجليها الأطفال فقام بالإتفاق مع الثاني والثالث علي دخول مسكن المجني عليها والإستيلاء علي المصوغات الذهبية وفي سبيل تنفيذ مخططهم الإجرامى.

ولاقي كشف غموض الواقعة ارتياح فى وسط أهالي القرية بسرعة تحديد مرتكبي الحادث وضبطهم وتحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الاصلى وجارى العرض على النيابه العامه .

- عامل يتهم موظف وزوجته بقتل ابنته وسرقة مصوغاتها فى القليوبية

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