أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط مسجل خطر عقب سرقة كرتونة عقاقير طبية من سيارة مندوبة أدوية بالحدائق

Google+ Print
سقوط مسجل خطر عقب سرقة كرتونة عقاقير طبية من سيارة مندوبة أدوية بالحدائق سقوط مسجل خطر عقب سرقة كرتونة عقاقير طبية من سيارة مندوبة أدوية بالحدائق
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر سابق اتهامه فى 12 قضية أثناء سرقته كرتونة بداخلها عقاقير طبية من سيارة ملاكى بحدئق القبة وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية برئاسة النقيب مراد جمال يونان الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ألقى القبض على "محمد.ع.ب"30 سنة عاطل وبحوزته كرتونة بداخلها عينات عقاقير طبية بمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات واعترف بسرقتها من داخل سيارة رقم ق ف ل 5480 ملك إحدى المواطنات"مروة.م.ع" 40 سنة مندوبة دعاية أدوية ومقيمة دائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" أثناء توقفها أسفل سكنها.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر 5976 لسنة 2016 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكب من اخرى


>ضبط مسجل خطر متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟