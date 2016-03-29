سقوط مسجل خطر عقب سرقة كرتونة عقاقير طبية من سيارة مندوبة أدوية بالحدائق

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر سابق اتهامه فى 12 قضية أثناء سرقته كرتونة بداخلها عقاقير طبية من سيارة ملاكى بحدئق القبة وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية برئاسة النقيب مراد جمال يونان الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ألقى القبض على "محمد.ع.ب"30 سنة عاطل وبحوزته كرتونة بداخلها عينات عقاقير طبية بمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات واعترف بسرقتها من داخل سيارة رقم ق ف ل 5480 ملك إحدى المواطنات"مروة.م.ع" 40 سنة مندوبة دعاية أدوية ومقيمة دائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" أثناء توقفها أسفل سكنها.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر 5976 لسنة 2016 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكب من حوادث اخرى

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