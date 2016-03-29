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طبيب يتهم مدير مدرسة بالإهمال عقب تعدى تلميذ على ابنه وإصابته بسوهاج

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طبيب يتهم مدير مدرسة بالإهمال عقب تعدى تلميذ على ابنه وإصابته بسوهاج طبيب يتهم مدير مدرسة بالإهمال عقب تعدى تلميذ على ابنه وإصابته بسوهاج
اتهم طبيب بمستشفى طهطا العام مدير مدرسة بالإهمال فـى رعاية الأطفال، وذلك عقب قيام تلميذ بالمرحلة الابتدائية بالتعدى بالضرب على ابنه وإحداث إصابته.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبو العباس، نائب المدير للشمال، يفيد بتقدم ولى أمر تلميذ ببلاغ عقب إصابة ابنه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد خلف، رئيس مباحث قسم شرطة طما، بوصول الطفل "محمد . ى . ج . م" 8 سنوات تلميذ ‏بالصف الثانى الابتدائى ويقيم بناحية الأغانة دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام مصاباً "بجرح قطعى بالجبهة اليمنى".

وبسؤال والد المصاب 43 سنة طبيب بمستشفى طهطا العام، ويقيم بذات الناحية اتهم ‏أحد زملاء ابنه بالمدرسة ويدعى "عبد الرحمن . ع . ح" تلميذ بالصف الرابع الابتدائى بالتعدى عليه ‏بالضرب وإحداث إصابته أثناء اليوم الدراسى، كما اتهم مدير المدرسة بالإهمال فـى رعاية الأطفال‏، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5961 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.


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