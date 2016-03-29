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أطعمة تحمى الرئتين من التدخين والتلوث البيئى.. تعرف عليها

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أطعمة تحمى الرئتين من التدخين والتلوث البيئى.. تعرف عليها أطعمة تحمى الرئتين من التدخين والتلوث البيئى.. تعرف عليها
الرئة من أهم أجهزة الجسم، وبدونها لا يستطيع الجسم العمل بشكل طبيعى، وبالتالى لابد من حماية صحة الرئتين من العوامل السلبية التى تسبب لها اضطراب، ومن الممكن حماية الرئة باتباع نظام غذائى يحتوى على عناصر غذائية مهمة للجسم.

وكشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، مؤخرا عن بعض أطعمة تعزز صحة الرئتين، وتجعلهما يعملان بكفاءة من خلال منع إصابتهما بالاضطرابات الناجمة عن التدخين والتلوث البيئى وسوء التغذية ونمط الحياة غير الصحى.

وأوضح التقرير أن هذه الأطعمة تشمل:


>• الفاصوليا الخضراء غنية بحمض الفوليك الذى يقلل خطر الإصابة باضطرابات الرئة.
>• الزنجبيل، لديه قدرة على تطهير مجرى الهواء وإزالة السموم من الجسم والجهاز التنفسى، لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات والسرطان كما يحافظ على الرئتين آمنتين.
>• الجزر يحتوى على الكاروتين الذى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة، وتناوله يوميا فى صورته الطبيعية يمد الجسم بكثير من الفوائد لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تمنع الإصابة بالسرطان.
>• اليقطين (قرع العسل)، يحتوى على البوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامين سى والكاروتينات التى تعمل على حماية الرئتين وتقلل مستوى الإجهاد التأكسدى وسرطان الرئة.
>• سمك السلمون غنى بالأوميجا 3 الذى يحد من الالتهابات بجميع أنحاء الجسم بما فيها الرئتين، ويحتوى السلمون على مضادات أكسدة تقلل خطر الإصابة بالربو.

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