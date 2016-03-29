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جامعة الزقازيق تعقد اليوم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

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جامعة الزقازيق تعقد اليوم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين جامعة الزقازيق تعقد اليوم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين
عقدت جامعة الزقازيق مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، وذلك بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وصرح الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى اختيار أفضل العناصر من الطلاب المتميزين علميا وثقافيا وفى مجال الخدمات المجتمعية وتشجيعا لتنمية الوعى الثقافى وتوطيد أواصر الصداقة وروح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعة.

- الثلاثاء.. مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى جامعة الزقازيق

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