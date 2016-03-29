ارتباك حركة سير القطارات ببنى سويف بعد سقوط برميل سولار على القضبان

تسبب سقوط برميل سولار من أحد قطارات البضائع القادمة من القاهرة فى ارتباك حركة القطارت فى المنطقة الواقعة بين محطتى الواسطى وبنى سويف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف تلقت إخطارا من السكك الحديدية ببنى سويف يفيد بإبلاغ سائق القطار المميز رقم 992 باصطدامه ببرميل سولار، فى المنطقة الواقعة بين قريتى بنى حدير والميمون التابعة لمركز الواسطى.

ودلت التحريات الأولية لأن برميل السولار سقط من أحد قطارات البضائع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإزالة آثار السولار من على القضبان فى تلك المنطقة.

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