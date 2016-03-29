عضو بـ"النواب": بدء تنفيذ اتفاق الدولة ورهبان "الدير المنحوت"

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه زار رهبان الدير المنحوت بمحافظة الفيوم السبت تمهيدا لبدء تنفيذ الاتفاق الأخير الذى عقد بين الوفد البرلمانى ورهبان الدير والدولة لانتهاء أزمة اعتراض الرهبان علي مرور طريق "الفيوم / الواحات" المقرر أن يشق سور الدير.

وتضمن الاتفاق، بناء سور علي نفقة الدولة علي مساحة 3 آلاف فدان لرهبان الدير وسور آخر حول مساحة 1000 فدان مزارع للرهبان على أن تسترجع الدولة المساحة المتبقية من الـ 13 ألف فدان من أراضى المحمية الذين أنشأ الرهبان حولها السور.

وأكد النائب البرلمانى أنه أنهى زيارته بالاتفاق على بدء تنفيذ بناء الأسوار الداخلية وبدأت بالفعل منذ الأحد، وصول معدات شركة المقاولون العرب إلى الدير للبدء فى شق طريق "الفيوم / الواحات" ومن المحتمل أن يستغرق نقل المعدات أسبوعا حتى يتم البدء فى تنفيذ الطريق.

وأضاف طلعت أن الأمور تشهد توافقا بين جميع الأطراف وتم الاتفاق على نبذ الخلافات وإعلاء مصلحة الوطن.

من جانبه صرح أحد رهبان الدير، بأن شركة المقاولات بدأت بالفعل فى عمل الخرائط المساحية للدير لعمل الحدود حول مساحة الـ 3 آلاف فدان وبناء السور حولها،كما تم تحديد مساحة ألف فدان يتم بناء سور آخر حولها كمزارع للرهبان.

وأضاف الراهب أن جبهة أقباط لدعم مصر، تسعى لعقد لقاء بين البابا تواضروس والرهبان، لمناقشة أمور تنظيم الدير فى إطار خضوع الرهبان لقداسة البابا، بما يتفق مع قواعد الرهبنة.

- حل أزمة الدير المنحوت بالفيوم بين الرهبان والدولة.. الرهبان اشترطوا اعتراف الكنيسة بهم وإنشاء سور حول 3 آلاف فدان و1000 أخرى مزروعة وتقنينها باسم الدير.. جون طلعت: بدء تنفيذ الاتفاق الأسبوع الحالى