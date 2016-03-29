فتح الله: رحلت عن الزمالك لأسباب مادية.. والقصة انتهت بركلة جزاء أمام الأهلي

تحدث محمود فتح الله مدافع الإنتاج الحربي عن كواليس أيامه الأخيرة بنادي الزمالك قبل الرحيل عن القلعة البيضاء في صيف 2014.

وأوضح فتح الله: "اتخذت قرار الرحيل لسبب مادي بحت، وعدم الشعور بالراحة النفسية في آخر 6 شهور بالنادي، حيث يتبقى لي 7 مليون جنيه مستحقات متأخرة".

واستدرك "كنت أخطط للرحيل خارج مصر، والاحتراف بأحد أندية السعودية أو الإمارات أو الكويت".

وأضاف عبر قناة "CBC": "رحلت بسبب أصحاب النفوس الضعيفة فالعديد من الأشخاص داخل نادي الزمالك حاربتني لإجباري على الرحيل، رغم أنني لعبت 90% من المباريات مع أحمد حسام "ميدو"، وكنت اللاعب الأعلى مشاركة على مدار 7 سنوات".

وقال: "قصتي انتهت مع الزمالك، بإهدار ركلة جزاء أمام الأهلي في الدورة الرباعية، وجدت ردود أفعال سخيفة وغضب جماهير، واتهامي بتعمد إضاعتها لانتهاء عقدي مع النادي، رغم أنني كنت أنوي التجديد في حالة الفوز بالدوري".

وتطرق فتح الله للحديث عن أزمة مستحقاته، موضحًا أنه سعى للحل وديًا على مدار 3 أشهر، باتصالات مباشرة مع مسؤولي الزمالك، إلا أنهم عرضوا عليه صرف 25% فقط.

واستطرد "تقدمت بشكوى وحصلت على الحكم بحصولي على 5 مليون جنيه، ثم تظلم نادي الزمالك ضد الحكم، فحصلت على حكم آخر بالحصول على 6.5 مليون جنيه، ثم فوجئت باتجاه إدارة الزمالك للمحكمة الرياضية، وأثق أن المبلغ سيزيد، وسأحصل عليه في النهاية".

وأتم محمود فتح الله: "تلقيت عرضًا للأهلي عندما كنت لاعبًا بالمحلة، ولكن لا داع للندم، فالأهلي والزمالك ناديان كبيران، ولا أحب الحديث في أمور افتراضية، خاصة أنه كان هناك احترام كبير من مسؤولي الزمالك عند التفاوض، ومن خلاله حافظت على تواجدي بمنتخب مصر".