استكمال محاكمة "مافيا" الإتجار فى المخدرات.. اليوم

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين، بينهم أجنبيان، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت الماكلى، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ووجيه الشقوير، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى.

يحاكم بالقضية كل من سيمون نشأت مصرى يحمل الجنسية الفرنسية، ورامى سمير، ونرمين وجدى صبحى، ويوسف عبد الغنى، وإبراهيم محمد سيد، ومارك بيير سانت أوبين، وجميعهم محبوسين عدا المتهمة الثالثة.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم فى غضون إبريل 2014، بدائرة قسم شرطة المعادى، قام المتهمون جميعاً عدا الثالثة بزراعة 139 شجرة من مخدر الماريجوانا، داخل صوب فى شقة سكنية بمنطقة المعادى، وحيازة مخدرات الكوكايين، والترامادول، وعقارى "الأمتيامين، الأم دى إم إيه" بقصد الإتجار، وكونوا عصابة لذلك الغرض، واشتركت معهم المتهمة الثالثة فى جريمة التعاطى.

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