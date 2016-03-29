أستاذ كبد: عقاقير زيباتير أو الكيوريفو أو الهارفونى تعالج"سى" بنسبة 100%

أكدت الدكتورة آمال شوقى بكير - أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس - أن العلاجات الجديدة لفيروس سى قادرة على القضاء على الفيروس بنسبة 100% فى بعض بروتوكولات العلاج.

وقالت الدكتورة آمال: "إن الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد أوصت باتباع أحدث بروتوكولات علاج فيروس سى حسب توصياتها فى فبراير 2016"، موضحة أن الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى صالحة لجميع الأنواع الجينية للفيروس بما فيهم النوع الرابع الموجود فى مصر.

وأشارت أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى والكبد إلى أن اختيار العلاج المناسب يكون حسب حالة المريض من حيث تناول عقاقير فيروس سى من قبل مع وجود تليف أو بدون تليف وعلاج مرض التليف الكبدى المصاحب لفيروس سى، سواء الحالات المبكرة أو المتقدمة وعلاجات فيروس سى مع زراعة الكبد والعلاج المتاح لمرضى الكلى بدرجات مختلفة من القصور وحتى الفشل الكلوى.

وقالت الدكتورة آمال إن أحدث الأدوية المتاحة تشمل "زيباتير" الذى يتكون من "الألباسوفير والجراسوبريفير"، موضحة أن عقار "الزيباتير"، والذى وافقت عليه هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية فى فبراير الماضى وهو عقار جديد يحقق نسبة شفاء تقارب الـ100% لفيروس سى المصاحب لحالات التليف البسيط والمتوسط.

وتابعت د.آمال: يعد عقار الكيوريفو "أومبيتا سوفير مع باريتابريفير وريتونافير" الاختيار الأول لعلاج فيروس سى فى الحالات التى لا تعانى من التليف المتقدم حسب التوصيات الأمريكية الحديثة، موضحة أنه آمن لمرض الكلى بدرجاته المختلفة من القصور وحتى الفشل الكلوى.

وقالت أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى والكبد إن عقار الهارفونى يتكون من "السوفوسبوفير والليديسبفير" آمن فى حالات فيروس سى بمختلف درجات التليف ويمكن استخدامه بأمان فى حالات زراعة الكبد، موضحة أن هذه الأدوية هى أحدث أدوية وأحدث البروتوكولات العالمية فى علاج فيروس سى النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر، على أن يتم اختيار المريض بدقة وعناية وتحديد حالة المرض وشدة الفيروس والأمراض المصاحبة للمريض وتفاعلات الأدوية.

وأكدت أنه يجب اختيار العلاج المناسب لمنع حدوث مضاعفات للمريض مع متابعة دقيقة للمريض أثناء العلاج وبعدة من، حيث وظائف الكبد الكاملة، وصورة الدم ووظائف الكلى واستخلاص الكرياتنين مع العد الكمى للفيروس بعد شهر ثم بعد 3 أشهر من العلاج للاطمئنان على نسبة الشفاء، والأهم هو المتابعة مدى الحياة كل 6 أشهر للاطمئنان على وظائف الكبد عن طريق تحاليل وظائف الكبد ودلالات الأورام والموجات الصوتية على الكبد.

وأوضحت الدكتورة آمال شوقى أن مرضى تليف الكبد يحتاجون رعاية خاصة بعد العلاج ومتابعة دقيقة لاكتشاف أى مضاعفات جديدة.. وتابعت: "نسعى للقضاء على فيروس سى فى مصر بجهود الدولة بتوفير البروتوكولات الحديثة للعلاج".

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