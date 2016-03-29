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اليوم.. افتتاح أول مركز للإرشاد النفسى التربوى بالعاشر من رمضان

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اليوم.. افتتاح أول مركز للإرشاد النفسى التربوى بالعاشر من رمضان اليوم.. افتتاح أول مركز للإرشاد النفسى التربوى بالعاشر من رمضان
تشهد مدينة العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء، افتتاح أول مركز للإرشاد النفسى التربوى بمحافظة الشرقية برعاية مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، ومن المزمع أن يكون مقر المركز داخل نادى العلوم التابع للإدارة التعليمية، ويشارك فى الافتتاح الدكتور أحمد جابر مستشار مجلس الوزراء.

ومن جانبه أكد يوسف عبد الرحمن مدير عام الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المركز يعد إضافة جديدة لإنجازات مديرية التربية والعليم وأحد أدوار الإدارة لخدمة المجتمع المحلى والتربوى بالعاشر، حيث سيقدم مجموعة من الخدمات لجميع مدارس العاشر من رمضان بمختلف المراحل وأولياء الأمور، منها دورات تدريبية فى أعداد أخصائى صعوبات التعلم ومظاهرها وأسبابها وكيفية تشخيصها، وكيفية التدخل المبكر للتعامل مع حالات صعوبات التعلم، وكيفية تطبيق اختبار الينوى، وتشخيص وأسباب صعوبات التعلم عامة، وتشخيص وأسباب صعوبات (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الحساب) وكيفية إعداد البرامج التربوية لها، وأهمية القياس النفسى لحالات صعوبات التعلم.


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