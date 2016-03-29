محافظ الدقهلية يقيل رئيس قرية الطيبة ويحيل مسئولى مركز الشباب للشئون القانونية

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إقالة رئيس قرية الطيبة التابعة لمركز نبروه أثناء زيارة مفاجئة للقرية بسبب الاهمال وتردي الاوضاع، وتفقد خلالها مركز الشباب بالقرية وكلف بتشكيل لجنة تضم التفتيش المالى والادارى والشئون القانونية والشباب والرياضة وذلك لعمل تقرير شامل لفحص كافة المستندات الخاصة بأرض المركز وباقى التقارير والعرض خلال 48 ساعة ودراسة سبل التطوير.

كما قرر إحالة جميع المسئولين عن مركز شباب الطيبة ونبروه للشئون القانونية، كما كلف رئيس مركز نبروه بتمهيد الطريق الرئيسى للقرية والطرق الداخلية كذلك إزالة كافة التعديات على الشوارع ورفع الاشغالات، كما قرر تشكيل لجنة من التفتيش المالى والادارى والشئون القانونية ووكيل وزارة الرياضة لفحص رخصة السور وسلامة وضع ارض مركز الشباب ودراسة موقف النيزانية كاملة المنصرف منها والمتبقي خلال 48 سلعة لاتخاذ قرار ويحال جميع المتقاعسين الي الشئون القانونية، وقد استمع إلى مطالب المواطنين ووعد بحلها، مؤكدا على انه سعيد بوجوده معهم مضيفا أنه مسئول عن كل قرية وعزبة ونجع بنطاق المحافظة.

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