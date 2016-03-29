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محافظ المنيا: إقامة ملتقى لتوظيف الشباب يوم السبت المقبل

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محافظ المنيا: إقامة ملتقى لتوظيف الشباب يوم السبت المقبل محافظ المنيا: إقامة ملتقى لتوظيف الشباب يوم السبت المقبل
أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا عن إقامة ملتقى لتوظيف الشباب بدءا من السبت المقبل من 2- 3 إبريل، باستاد المنيا الرياضى، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمنيا ومنظمة العمل الدولية، فى إطار محاولات الدولة للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة فى المنيا، ودعا المحافظ، فى تصريحات صحفية، الشباب لحضور الملتقى والتعرف على فرص العمل المتاحة.

وقال علاء الدين على مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، فى تصريحات صحفية، إن هذا الملتقى يأتى فى إطار مشروع وظائف لائقة لشباب بالمنيا، مضيفا أن فرص العمل سوف تتمثل فى ثلاثة محاور، وتشمل عرض فرص العمل بالقطاع الخاص بمشاركة منشآت ومصانع من داخل وخارج المحافظة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التى تؤهل للعمل وفرص تمويل المشروعات الصغيرة للشباب.


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