قيادية بـ"دعم مصر" تطالب بتشكيل لجان متخصصة لدراسة محاور برنامج الحكومة

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، بتشكيل لجان متخصصة فى البرلمان لدراسة بيان الحكومة ، بحيث يكون هناك لجنة اقتصادية وسياسية ولجنة استثمارية، وأخرى صناعية تدرس كل منها على حدة كل محور من محاور برنامج الحكومة .

وأضافت هالة أبو السعد، لـ"اليوم السابع" أن هذه اللجان المتخصصة تعرض تقريرا بتوصياتها حول كل محور فى برنامج الحكومة على اللجنة العامة التى تم تشكيلها من قبل مجلس النواب وتضم 50 نائبا.

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