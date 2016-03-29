أستاذ علوم سياسية: إطلاق النار على الكونجرس سيعجل باعتبار الإخوان"إرهابية"

أكد الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حادث إطلاق النار بمحيط الكونجرس الأمريكى، أمس الاثنين، إلى جانب ما حدث من قبل فى مطار بروكسل سيكون دافعان قويان من أجل حسم مجلس النواب الأمريكى أمره بخصوص مشروع تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الـ"سي أي آيه"، أطلع البيت الأبيض خلال الفترة الأخيرة بأن أمريكا ستتعرض لعدة عمليات إرهابية، وبالتزامن مع الإجراءات المشددة التى سيتخذها الاتحاد الآوروبي سيساهم فى جعل الكونجرس الأمريكى يوافق على اعتبار الإخوان منظمة إرهابية.

- اللقطات الأولى بعد إطلاق مجهول النار داخل الكونجرس