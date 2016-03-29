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غدا.. النطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو"

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غدا.. النطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو" غدا.. النطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو"
تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا الأربعاء، حكمها على 23 متهمًا، بينهم 17 محبوسا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.


>- الدفاع بـ"أحداث عنف ماسبيرو" يدفع ببطلان التحريات ويطالب ببراءة المتهمين
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