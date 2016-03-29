سمير غطاس: يتم اختيار نواب لوفود الخارج "مبيعرفوش عربى مش إنجليزى"

استنكر الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، ما أوصفه بـ" حالة قوية من التهميش"داخل البرلمان منذ اليوم الأول من قبل هيئة مكتب المجلس للنواب المستقلين، لافتا إلى أن هذا التهميش يأتى لصالح ائتلاف "دعم مصر " وهناك أسماء معينة يتم معاملتها بامتيازات عن باقى النواب، مشددا على أنه لا توجد معايير فى الاختيار.

وتساءل سمير غطاس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، :" كيف تم التشكيل الأخير للجنة التى ستفحص بيان الحكومة؟ ولماذا هؤلاء الاشخاص دون غيرهم؟، وما هى المعايير التى تم اختيارهم بناء عليها ؟"، مشددا أن هناك نواب يتم اختيارهم للسفر للخارج او للجان " وهم ما بيعرفوش يتكلموا اللغة العربية مش الإنجليزية".

وأشار سمير غطاس، أن هناك خلل فى البرلمان منذ اليوم الأول، فالبرلمان لا يحتاج إلى تمثيل سياسى بقدر احتياجه إلى كفاءات، فالكفاءات الموجودة فيه "متواضعة"، مشيرا الى أن سياسة البرلمان غير صحيحة حتى الان ولذلك يجب تطبيق العدل بين النواب جميعا.

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