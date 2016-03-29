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تفكيك عبوة ناسفة تزن 100 كيلو قبل استخدامها فى استهداف قوة أمنية بالعريش

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تفكيك عبوة ناسفة تزن 100 كيلو قبل استخدامها فى استهداف قوة أمنية بالعريش تفكيك عبوة ناسفة تزن 100 كيلو قبل استخدامها فى استهداف قوة أمنية بالعريش
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها قبل قليل، أنه تم تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على طريق التحرك بمنطقة حى الصفا وحى الزهور، عبارة عن عبوة برميلية الشكل تحوى مادة الانفو ومادة TNT شديدة الانفجار، موصلة بمفجر كهربائى تزن حوالى 100 كجم .

وأضاف البيان، أنه تم تمشيط المنطقة ما بين كمين العبور حتى كمين الزهور وفحص العشش المطلة على جانبى الطريق، وتم هدم وحرق 4 عشش وإزالة 4 مبانٍ مخالفة.


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