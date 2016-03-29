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ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات و87 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات و87 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات و87 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها صدر فجر اليوم، عن ضبط عدد من السائقين متعاطى المواد المخدرات من بين 23 سائقا تم فحصهم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث تم ضبط عدد 5 حالات إيجابية بينهم، وضبط 87 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 36 محكوما عليهم، وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 9 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 54 مخالفة متنوعة.
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ضبط 47 هاربا من أحكام و58 مخالفة مرورية بشمال سيناء
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مصر 365

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