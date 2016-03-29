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ضبط قهوجى ونجله بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر و1200 زجاجة كحوليات بالدقهلية

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ضبط قهوجى ونجله بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر و1200 زجاجة كحوليات بالدقهلية ضبط قهوجى ونجله بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر و1200 زجاجة كحوليات بالدقهلية
تمكن ضباط مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية، من ضبط قهوجى ونجله بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمواد الكحولية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، يفيد بنجاح الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، وقوة من المركز من ضبط كلاً من "ا م ر" 63 سنة قهوجى، ونجله "وحيد 36 سنة عاطل ، ويقيمان قرية " الضهرية " دائرة مركز شربين، وبحوزتهما 5 آلاف قرص لعقار التامول المخدر و 1200 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع ومبلغ مالى 9 آلاف جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والمواد الكحولية بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5677/2016 جنايات مركز شربين.

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