ضبط 3 عاطلين لاغتصابهم مطلقة تحت تهديد "شفرة موس" بطنطا فى الغربية

ألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية القبض على 3 عاطلين مسجلين جنائيا بعد قيامهم باختطاف مطلقة، تحت تحديد شفرات "موس" كانت بحوزتهم، لمنزل أحدهم واعتدوا عليها جنسيا بالتناوب كرها عنها.

كان مأمور قسم ثان طنطا قد تلقى بلاغا من "نصرة.م.أ"، 55سنة، ربة منزل، مقيمة بشارع الجلاء دائرة القسم، بخروج نجلتها "إيمان م ع"، 21سنة، مطلقة، مقيمة بذات العنوان، من المنزل مساء أمس وتوجهت إلى إحدى صديقتها تدعى "مروة" (لا تعرف باقى الاسم) مقيمة بشارع ثروت دائرة القسم، ولم تعد إلى المنزل وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، وجه على الفور بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة.

وتم وضع خطة شاملة للبحث والتحرى تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى أوكل تنفيذها العميد دكتور حلمى أبو الليل رئيس قسم المباحث الجنائية وضباط المباحث الجنائية والنقيب أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب محمد الغول معاون مباحث القسم. وتبين من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية قيام كل من "إيهاب ف ع" وشهرته "مانجا" – 20سنة - عاطل - مقيم بشارع السيد عواد دائرة القسم سبق اتهامه فى 12 قضية (شروع فى قتل - سرقة بالإكراه ـ سلاح أبيض ضرب - مقاومة سلطات)، "محمد.أ.أ" وشهرته "سلطان حوادث" – 22سنة عاطل - مقيم بشارع رشدى - دائرة القسم، "أحمد ف ع" وشهرته "شارون" – 17سنة عاطل (شقيق الأول) مقيم بشارع السيد عواد (سبق اتهامه فى 5 قضايا (سرقة – مخدرات - إحداث شغب).. حيث قام الأول والثانى باختطافها تحت تهديد الأسلحة البيضاء واقتيادها إلى مسكن المتهم الأول وقيامهما والثالث باغتصابها وتناوب الاعتداء عليها جنسيا كرها عنها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبرفقتهم المجنى عليها داخل مسكن المتهم الأول، وبسؤال المجنى عليها أيدت ما أسفرت عنه التحريات بقيام المتهمين بخطفها تحت تهديد الأسلحة البيضاء (شفرة موس)، واصطحابها لمسكن الأول وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيا، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة تحرر المحضر رقم 8592 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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