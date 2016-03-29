أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 عاطلين لاغتصابهم مطلقة تحت تهديد "شفرة موس" بطنطا فى الغربية

Google+ Print
ضبط 3 عاطلين لاغتصابهم مطلقة تحت تهديد "شفرة موس" بطنطا فى الغربية ضبط 3 عاطلين لاغتصابهم مطلقة تحت تهديد "شفرة موس" بطنطا فى الغربية
ألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية القبض على 3 عاطلين مسجلين جنائيا بعد قيامهم باختطاف مطلقة، تحت تحديد شفرات "موس" كانت بحوزتهم، لمنزل أحدهم واعتدوا عليها جنسيا بالتناوب كرها عنها.

كان مأمور قسم ثان طنطا قد تلقى بلاغا من "نصرة.م.أ"، 55سنة، ربة منزل، مقيمة بشارع الجلاء دائرة القسم، بخروج نجلتها "إيمان م ع"، 21سنة، مطلقة، مقيمة بذات العنوان، من المنزل مساء أمس وتوجهت إلى إحدى صديقتها تدعى "مروة" (لا تعرف باقى الاسم) مقيمة بشارع ثروت دائرة القسم، ولم تعد إلى المنزل وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، وجه على الفور بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة.

وتم وضع خطة شاملة للبحث والتحرى تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى أوكل تنفيذها العميد دكتور حلمى أبو الليل رئيس قسم المباحث الجنائية وضباط المباحث الجنائية والنقيب أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب محمد الغول معاون مباحث القسم. وتبين من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية قيام كل من "إيهاب ف ع" وشهرته "مانجا" – 20سنة - عاطل - مقيم بشارع السيد عواد دائرة القسم سبق اتهامه فى 12 قضية (شروع فى قتل - سرقة بالإكراه ـ سلاح أبيض ضرب - مقاومة سلطات)، "محمد.أ.أ" وشهرته "سلطان " – 22سنة عاطل - مقيم بشارع رشدى - دائرة القسم، "أحمد ف ع" وشهرته "شارون" – 17سنة عاطل (شقيق الأول) مقيم بشارع السيد عواد (سبق اتهامه فى 5 قضايا (سرقة – مخدرات - إحداث شغب).. حيث قام الأول والثانى باختطافها تحت تهديد الأسلحة البيضاء واقتيادها إلى مسكن المتهم الأول وقيامهما والثالث باغتصابها وتناوب الاعتداء عليها جنسيا كرها عنها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبرفقتهم المجنى عليها داخل مسكن المتهم الأول، وبسؤال المجنى عليها أيدت ما أسفرت عنه التحريات بقيام المتهمين بخطفها تحت تهديد الأسلحة البيضاء (شفرة موس)، واصطحابها لمسكن الأول وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيا، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة تحرر المحضر رقم 8592 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


>النيابة تجرى المعاينة التصويرية فى واقعة خطف واغتصاب وقتل طفلة بالمعصرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟