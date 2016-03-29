مديرية أمن شمال سيناء تعلن فتح باب الترشيح لمنصب شيخ لـ 13 عشيرة

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فتح باب الترشيح للشياخات الشاغرة للعشائر والعائلات بالمحافظة وعددها 13 شياخة.

وتضمن بيان لمديرية أمن شمال سيناء صدر فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح باب الترشيح لشياخات شاغرة وهى فى قسم أول العريش: الـ حجاب ، الحلفاء ، وفى قسم ثانِ العريش "أولاد سليمان، أولاد جبريل ، وفى قسم ثالث العريش "أولاد عبد الرحمن فواخرية ، الفواخرية"، وفى قسم رابع العريش "السواركة جريرات، العرارجة".

وفى قسم بئر العبد "السواركة جريرات ببئر العبد، بلي مقابلة بالروضة، العوايضة والسلايمة بالخربة، الدواغرة حليسات بالنجاح، البياضية ذوايدة ببئر العبد، العمرو النجاروة المصابحة ببئر العبد، البياضية ربايعة بالخربة".

فى قسم رمانة "البياضية توابته بأم عقبة، العلاوية أبو جبين بالمريح، الهروش برابعة، العمامره الجوافله برمانة، الإحفشيات بياضية بالسلام، المرابين موالكة بقاطية، الأحرار بالأحرار، البياضية حفشييات بنجيلة، العواليل بياضية برمانة، السماعنة حوامده بقاطية، الدراهسة المسلمية بأم عقبة".

فى قسم الحسنة، الوقيات بالجفجافة بجفجافة، الإحيوات صفايحة بالحسنة، الترابين دلادلة بالمنبطح، وفىقسم القسيمة، البنايات تياها بالقسيمة، الترابين جهامات بالمقضبة، النوافعة شتيات تياها بالمغفر، الترابين بن جرمى بوادى العمرو.

فى قسم نخل "الإحيوان أولاد غنيم بالكنتلا، النغامشة تياها بنخل، وفى قسم الشيخ زويد "الجبالية بالشيخ زويد، الدهميات أبو مسعود بالشيخ زويد، الجهينة بالشيخ زويد، الملالحة بالشيخ زويد، الطويلة رياشات بأبو طويلة، الزيود سواركة بالقريعة".

فى قسم رفح "الشلالفة بنجع شبانة، العجالين أرميلات بطويل الأمير، القمبز الشاعر برفح، البعيرة والرسم بالوفاق، الرقيبة برفح، المنايعة بالمهدية، أبو قطيفان بالخربة، الترابين قصار بالبرث، البراهمة برفح، المعايف أبو صيبع بالمطلة، الرميلات شريطييين بقوز أبو رعد، لحارة والغوامنة بحي الرسم، المحاميد برفح".

وأشار البيان أن تاريخ التقدم خلال الفترة من 1/4/2016 حتى 1/5/2016، ويتم تقديم الأوراق إلى القسم التابع له الشياخة.

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