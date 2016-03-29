النيابة تستلم تقرير الطب الشرعى لطفلة سودانية تعرضت للاغتصاب على يد جارها بميدنة نصر

استلم إسماعيل الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر، تقرير الطب الشرعى للطفلة السودانية التى تعرضت للاغتصاب على يد جارها السودانى .

حيث أشار التقرير إلى فض غشاء البكاره للطفلة وأنها تعرضت للاعتداء الجنسى ولكن برضاها وليس رغما عنها.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها إسماعيل الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم سودانى الجنسية نشأت علاقة جنسية بينه وجارته البالغة من العمر 13 عاما ، وكانت تتردد على شقته بالحى العاشر بمدينة نصر وعاشرها جنسيا أكثر من مرة.

وأضافت التحريات أنه تم كشف أمره عندما شاهدته خالة الطفلة وهى تصعد إلى شقة المتهم، فأسرعت نحو الشقة وطرقت الباب لتجد الطفلة عارية فى غرفة نومة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة، التى قررت حبسه بتهمة اغتصاب قاصر، وعرض الطفلة على الطب الشرعى.