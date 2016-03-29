فتح الله يقدم علاجا لتفادي ' بطء ' ربيعة وحجازي

أكد محمود فتح الله أن ما يتردد حول بطء قلبي دفاع الأهلي ومنتخب مصر رامي ربيعة وأحمد حجازي لا يمثل أي مشكلة أمام نيجيريا.

وقال فتح الله: "اللاعب السريع في مصر استثناء ويكون مميزًا للغاية مثل خالد بيبو ومحمد صلاح، فالسرعة ليست طبيعة اللاعب المصري".

واستدرك عبر قناة "CBC": "ولكن لكل عيب علاج لتفادي سلبياته، حيث يتم تعويض ذلك بالذكاء في التمركز الصحيح داخل الملعب".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "لا بد أيضًا أن يقترب قلبي الدفاع من خط الوسط، لأنه بمثابة حماية، وعدم ترك مساحة للمهاجمين الأكثر مهارة".

وواصل مدافع الإنتاج الحربي: "كما أن هذه الخطوة ستجعل ربيعة وحجازي لا يكشفان أنفسهما للمنافس، ويكونا عرضة لاختبارات كل دقيقة".

وتطرق فتح الله في ختام تصريحاته، بالتأكيد على أن جون أوبي ميكيل نجم نيجيريا لن يقدم مستوى أفضل من لقاء الذهاب، مبررًا بأن اللاعب الإفريقي المحترف في أوروبا لا يؤدي بكامل قوته.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه النيجيري 1-1 في الوقت القاتل من مباراة الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 الجمعة، قبل أن يلتقيان في ملعب برج العرب يوم الثلاثاء بالجولة الرابعة الثلاثاء.