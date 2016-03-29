شوبير يهاجم منتقدى "حذاء" ميسى: تتبعون سياسة القطيع وهيصة الموالد

شن الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، هجوماً عنيفاً على منتقدى البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب برشلونة الأسبانى، بعدما قام بالتبرع بـ"حذائه" لصالح أعمال الخير فى مصر، معرباً عن غضبه من اتباع سياسة القطيع فى الهجوم غير المبرر على اللاعب، مؤكداً أن أغلى جوائز العالم اسمها "الحذاء الذهبى".

قال شوبير: "اللى رفعلى جزمته فى البرنامج، والمسئول الرسمى فى اتحاد الكرة طالع يهاجم وينتقد، ومولد كله طالع يهيص وينقط، ومحدش فيهم فاهم حاجة، ومش عارف أنه بهذا يُسىء لكل حاجة فى بلده..كل ما فى الأمر أنهم بيتبعوا سياسة القطيع، واللاعب تبرع بحذائه للأعمال الخيرية، لأنها أغلى ما يملكه، ونجوم العالم سبقوه وتبرعوا بأحذيتهم من أجل أعمال الخير، مثل ماريو جوتزة، ومحمود الخطيب، وأنا تبرعت بالجوانتى بتاعى قبل كده، لأنى حارس مرمى وده أغلى ما أملكه".

صاحبة لقاء ميسى: "الحذاء" مستهلك ومتهالك.. والإعلان عن المزاد قريباً

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ميسى يتبرع بحذائه الخاص ليباع فى مزاد علنى لصالح فقراء مصر

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