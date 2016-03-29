أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شوبير يهاجم منتقدى "حذاء" ميسى: تتبعون سياسة القطيع وهيصة الموالد

Google+ Print
شوبير يهاجم منتقدى "حذاء" ميسى: تتبعون سياسة القطيع وهيصة الموالد شوبير يهاجم منتقدى "حذاء" ميسى: تتبعون سياسة القطيع وهيصة الموالد
شن الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب السابق، هجوماً عنيفاً على منتقدى البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب برشلونة الأسبانى، بعدما قام بالتبرع بـ"حذائه" لصالح أعمال الخير فى مصر، معرباً عن غضبه من اتباع سياسة القطيع فى الهجوم غير المبرر على اللاعب، مؤكداً أن أغلى جوائز العالم اسمها "الحذاء الذهبى".

قال شوبير: "اللى رفعلى جزمته فى البرنامج، والمسئول الرسمى فى اتحاد الكرة طالع يهاجم وينتقد، ومولد كله طالع يهيص وينقط، ومحدش فيهم فاهم حاجة، ومش عارف أنه بهذا يُسىء لكل حاجة فى بلده..كل ما فى الأمر أنهم بيتبعوا سياسة القطيع، واللاعب تبرع بحذائه للأعمال الخيرية، لأنها أغلى ما يملكه، ونجوم العالم سبقوه وتبرعوا بأحذيتهم من أجل أعمال الخير، مثل ماريو جوتزة، ومحمود الخطيب، وأنا تبرعت بالجوانتى بتاعى قبل كده، لأنى حارس مرمى وده أغلى ما أملكه".


>صاحبة لقاء ميسى: "الحذاء" مستهلك ومتهالك.. والإعلان عن المزاد قريباً
>

ميسى يتبرع بحذائه الخاص ليباع فى مزاد علنى لصالح فقراء مصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين