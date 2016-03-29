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تركيا تستدعى السفير الألمانى بسبب أغنية تسخر من أردوغان

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تركيا تستدعى السفير الألمانى بسبب أغنية تسخر من أردوغان تركيا تستدعى السفير الألمانى بسبب أغنية تسخر من أردوغان
ذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة دير شبيجل الألمانية اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الألمانى الأسبوع الماضى بسبب محتوى ساخر بثته قناة (إن.دى.آر) التلفزيونية الألمانية.

وقال موقع دير شبيجل إن السفير مارتن إردومان استدعى من قبل الخارجية التركية يوم الثلاثاء الماضى بعد أن بثت (إن.دى.آر) فى 17 مارس آذار الجارى أغنية تسخر من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ورفضت الخارجية الألمانية التعليق ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من مسؤولين أتراك.

ويأتى التقرير فى وقت تنشط فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتعزيز العلاقات مع تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى والتى تطلب ميركل دعمها فى التصدى لأزمة المهاجرين.

وقادت ميركل جهودا لإبرام اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبى وتركيا فى وقت سابق هذا الشهر بهدف وقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا مقابل مزايا مالية وسياسية لأنقرة.

ووجه أردوغان انتقادات لاذعة لدبلوماسيين غربيين بعد حضور عدد منهم يوم الجمعة الماضى دعما لجان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت وزميله الصحفى إردم جول فى أول جلسات محاكمتهما باسطنبول.


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