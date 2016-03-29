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مطار شرم الشيخ يستقبل 8 آلاف و287 سائحا خلال ثلاثة أيام

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مطار شرم الشيخ يستقبل 8 آلاف و287 سائحا خلال ثلاثة أيام مطار شرم الشيخ يستقبل 8 آلاف و287 سائحا خلال ثلاثة أيام
أكد العميد عصام خضر، مدير عام إدارة العمليات والأزمات بجنوب سيناء، إن نسبة الإشغال بشرم الشيخ ما بين 22 أو 23%، مشيرا إلى أن مطار شرم الشيخ استقبل خلال ثلاثة أيام الماضية 8 آلاف و287 سائحا.

وأضاف العميد عصام خضر، أن السياحة الأوروبية ستعود بقوة خلال الأشهر القادمة، خاصة أن هناك دولا من أوروبا مثل استونيا وأوكرانيا لم تتوقف عن إرسال رحلات إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن السوق الإيطالى تعتبر من أهم الأسواق السياحية.

من جانبه قال مصدر بهيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن المدنية شهدت توافد أعداد كبيرة من السائحين من للبنان والسعودية والكويت، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لفتح أسواق سياحية جديدة وتسيير حركة الطيران لشرم الشيخ وتنشيط السياحة.


>مطار شرم الشيخ يستقبل 2620 سائحا على متن 24 رحلة دولية

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