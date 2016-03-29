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ثقافة الوادى الجديد تنظم احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة يوم اليتيم

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ثقافة الوادى الجديد تنظم احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة يوم اليتيم ثقافة الوادى الجديد تنظم احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة يوم اليتيم
قال صلاح حسان مدير عام الثقافة بالوادى الجديد: إن القطاع يستعد للاحتفال بيوم اليتيم والذى يوافق الأسبوع الأول من أبريل، عن تنظيم احتفالية ثقافية وفنية بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وذلك فى الرابع من أبريل، ويشتمل الحفل على محاضرة دينية وفقرات للفنون الشعبية والموسيقى العربية إضافة إلى توزيع هدايا عينية للأيتام.

وأضاف حسان لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تقام احتفالية أخرى بقرية بدخلو بالداخلة، وذلك فى الثامن عشر من نفس الشهر وتضم عروض لفرقة موط للفنون التلقائية وفقرات إبداعات للمواهب فى مجال فن التقليد وعزف الموسيقى وإلقاء الشعر، بالإضافة إلى تنظيم أمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة موط .


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