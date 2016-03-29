رئيس مجلس الشورى يستقبل السفيرين الروسي والتونسي

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتبه أمس، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف.

ونوه رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات خاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الروسي، مشيراً إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين بما يسهم في تطوير التعاون بينهما وينعكس إيجاباً على علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة. من جانبه أكد السفير الروسي على أهمية العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة في المجالات كافة، منوهاً بحرص القيادتين في البلدين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واشاد السفير الروسي بالزيارة التي قام بها وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية في مجلس الشورى إلى روسيا مؤخراً، وما حققته من نتائج من شأنها الإسهام في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وروسيا، واستعراض لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وسبل دعم وتعزيز العمل والتعاون بينهما.

كما استقبل رئيس مجلس الشورى في مكتبه أمس، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قائد.

وأكد رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تربط بين المملكة وجمهورية تونس الشقيقة في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما يربط مجلس الشورى ومجلس نواب الشعب التونسي من علاقات تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه نقل السفير التونسي لرئيس مجلس الشورى تحيات رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، فيما حمله رئيس مجلس الشورى تحياته وتقديره لرئيس مجلس النواب ولأعضاء المجلس.

وسلم السفير التونسي لرئيس مجلس الشورى قائمة بأسماء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التونسية السعودية التي شكلها مجلس النواب مؤخراً مع مجلس الشورى، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط الجمهورية التونسية والمملكة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب التونسي.