غياب الطلاب أثر في تحصيلهم بدرجة كبيرة والمعلمون ينقصهم الدعم للتطوير المهني

أكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام د. نايف الرومي أن نتائج الاختبارات الوطنية أظهرت تفوقا ملحوظا في أداء الطالبات على الطلاب في مادتي العلوم والرياضيات.

وبين د. الرومي: أنه على مستوى مناطق المملكة، فقد كان أداء الطلاب في منطقتي الباحة والشرقية أفضل وبشكل ملحوظ من أداء أقرانهم في بقية المناطق في الصفين والمادتين، كما بينت وجود تفوق أداء طلاب المدارس الخاصة على طلاب المدارس الحكومية.

جاء حديثه خلال مؤتمر صحافي الذي عقد أمس في مقر الهيئة بالرياض عن أبرز نتائج الاختبارات الوطنية التي قامت الهيئة بإجرائها على أداء الطلاب في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الثالث والسادس الابتدائي.

وقال: إنه تم تطبيق الاختبار على أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في 42 مدينة في المملكة خلال شهر رجب من العام الدراسي 1435/ 1436 ه الموافق 2015م، مشيراً إلى أن من النتائج التي أظهرها التحليل أولا: فيما يتعلق باتجاهات الطلاب نحو مدرستهم ومعلميهم 86% من طلاب الصف السادس لديهم موقف إيجابي تجاه المدرسة، و80% من الطلاب يقدّرون التحصيل الدراسي بشكل كبير، و97% من طلاب الصف السادس يعتقدون بأهمية "أن يكون الشخص ناجحا جدا في الحياة"، وذكر 90% من الطلاب "أنهم يسعون أن يكونوا أفضل من بقية أقرانهم".

وفيما يتعلق باتجاهات الطلاب وسلوكهم نحو أسرتهم ومجتمعهم ووطنهم والعالم يؤكد أكثر من 96% من الطلاب أن الأمن الوطني أمر مهم لهم، ويعتقدون أن "جميع الناس يجب أن يعيشوا بسلام".

مؤكداً أن غياب الطلاب يؤثر في تحصيلهم بدرجة كبيرة، فكلما زادت أيام غياب الطالب، كلما أدى ذلك إلى انخفاض مستوى تحصيله بدرجة ملحوظة.

وفي نهاية المؤتمر شدد د. الرومي: أنه لابد من دراسة النتائج بعمق ولكن نجمل لكم أمثلة لبعض الجوانب التطبيقية التي ينبغي استثمارها لتطوير التعليم ورفع جودته، ومنها: حسب ما تشير إليه البيانات والمعلومات التي جمعت من المعلمين أثناء تطبيق الاختبارات الوطنية، يتبين أن المعلمين يرغبون بمهنة التدريس ولكنه ينقصهم الدعم بالمواد التدريسية المساعدة والتطوير المهني المناسب. ولذا ينبغي التركيز على توفير الدعم المناسب للمعلم بمصادر تعلم متعددة، وتطويرهم مهنيا وفقا للمعايير المهنية المعتمدة حتى تكون الجهود موجهة فيما يرتقي بأداء المعلم، وتهيئة البيئة التدريسية المناسبة له.