مجلس أمناء جامعة الفيصل يقر لائحة مركز الأبحاث ويعين 39 عضواً في هيئة التدريس

أقر مجلس أمناء جامعة الفيصل بالرياض لائحة مركز الجامعة للابحاث، ووافق على تعيين ٣٩ عضو هيئة تدريس.

وعقد مجلس الأمناء اجتماعه الثامن عشر مؤخرا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس المجلس، الذي أشاد بالمستوى المتميز الذي حققته الجامعة، محفّزا الجميع على تقديم الأفضل دائماً.

واستعرض الاجتماع تقريراً عن الجامعة شمل عرض ما تحقق من إنجازات في الجوانب الأكاديمية والبحثية حيث تم تسجيل عدد من براءات الاختراع لطلاب واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود، وعمرو محمد كامل، وحمد بن عبدالعزيز الجميح، ويحيى بن محمد بن لادن، ود. قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ود. محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، ود. محمد بن يحيى الشهري، ود. عبدالله بن عبدالكريم المسلم، ود. عبدالرحمن بن محمد أبو عمة، ود. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز المكلف، ود. منصور بن سليمان السعيد، م. أحمد عبدالقادر جزار رئيس شركة بوينج في المملكة، وفريد نادر- شركة يونايتد تكنولوجيز، وجان يفيت تولوت - ثاليس الدولية، ود. محمد بن علي ال هيازع مدير الجامعة، ووكلاء الجامعة.