١٤ بلدية تعمل على إصلاح تلفيات الغبار في جدة

كثفت ١٤ بلدية فرعية في محافظة جدة جهودها لإصلاح التلفيات التي تسبب فيها الغبار الذي اجتاح المحافظة.

وأوضح م. سامي خلاف مدير عام النظافة والمرادم ل"الرياض" أنه بناء على الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة تم تكثيف الجهود في نطاق ١٤ بلدية فرعية ومباشرة حالات التلفيات، ومن ثم القيام بأعمال النظافة بالكنس الآلي في نطاق عقود شركات النظافة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد التلفيات خلال يومي السبت والأحد هو 81 حالة منها 42 شجرة، و23 سور من الزنك، وست حاويات، وخمس لوحات، وإشارتين ضوئية، وعامودين، ومظلة.