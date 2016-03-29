وزير النقل يكرم موظفين رفضا رشوة

كرم وزير النقل م. عبدالله بن عبدالرحمن المقبل كل من الموظف محمد بن مبارك آل رشيد الدوسري ومرتبته السادسة بمسمى وظيفي مراقب تنفيذ الذي يعمل في محطة الوزن بطريق الخرمة - رنية التابعة لفرع إدارة الطرق والنقل بمحافظة الخرمة والموظف عبدالله بن محمد بن عميش الثبيتي مشغل محطة وزن الشاحنات بالسيل الكبير بمحافظة الطائف اللذان رفضا رشوة قدمت لهما خلال أداء أعمالهم في محطتي الميزان.

وقدم م. المقبل شهادتي شكر وتقدير للموظفين خلال استقباله لهما في مكتبه أمس، بحضور محمد الثبيتي والد الموظف عبدالله الثبيتي، ومشعل محمد الدوسري ابن عم الموظف محمد الدوسري، كما حضر التكريم وكيل الوزارة للطرق م. هذلول بن حسين الهذلول ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية م. عبدالغني بن حامد الحربي ووكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة م. محمد بن عبدالله الشهري.

وقال وزير النقل: إن الموظفين الذين تم تكريمهما يمثلان الصورة المضيئة لأمانة الموظفين العاملين في الدولة وأن هذا التكريم سيعطيهما هم وباقي زملائهم الموظفين في الوزارة وغيرها من الجهات الأخرى دفعة قوية للعمل بإخلاص وأمانة واضعين نصب أعينهم مخافة الله سبحانه والتربية الصالحة التي نشؤوا عليها وحبهم لوطنهم.

وأضاف م. المقبل، أن الوزارة حريصة على تكريم مثل هذين الموظفين وهم كُثر ولله الحمد في مجتمعنا الذي يراعي الله سبحانه وتعالى في كل أموره وتصرفاته اليومية في هذا البلد المعطاء الذي يتخذ من الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً تسير عليه وتربى عليه أبناؤها منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله- الذين دائما يحرصون على المتابعة والتوجيه لكافة المسؤولين والمواطنين لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله بشتى الطرق والوسائل التي تؤدي إلى إيجاد مجتمع متمسك بتعاليم دينه وسنة نبيه وقادر على المحافظة على وطنه ومقدّراته.

من جانبه، عبّر الموظف محمد بن مبارك الدوسري والموظف عبدالله بن محمد الثبيتي عن اعتزازهما بهذا التكريم من وزير النقل، مؤكدين أن هذا سيعطيهما دعماً للاستمرار في عملهما بكل أمانة وإخلاص مراعين مخافة الله في ذلك وخدمة للوطن الذي سيبقى شامخاً فوق كل الإغراءات والمصالح الفردية بإذن الله.