اتحاد الكرة: سنتفادى ما حدث مع الجماهير في مباراة تشاد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري أن اللجنة المنظمة لمباراة مصر ونيجيريا ستحاول تقديم كل سبل الراحة للمشجعين الراغبين في حضور اللقاء.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه النيجيري 1-1 في الوقت القاتل من مباراة الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017، قبل أن يلتقيان في ملعب برج العرب يوم الثلاثاء بالجولة الرابعة.

وقال حسين في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الاثنين: "سنتفادى ما حدث في مباراة تشاد بملعب برج العرب نوفمبر الماضي، فقد دخل الجمهور كله من بوابتين فقط، مما أحدث تدافع".

وأضاف "في مباراة الثلاثاء ضد نيجيريا ستدخل الجماهير التي تحمل التذكرة الموحدة من خمس بوابات حتى لا يحدث تكدس على الأبواب".

وأكد عامر حسين أن الجماهير المفترض حضورها اللقاء يبلغ عددها 40 ألف مشجع فقط، فقد طبع 37 ألف تذكرة بالإضافة إلى ثلاثة الاف دعوة.

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